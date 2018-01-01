В Україні запровадять День спротиву Криму російській окупації – Джеппар

За словами Джеппар, запровадження Дня спротиву допоможе розвінчати російські міфи про події 2014 року

В Адміністрацію президента України передали документ щодо офіційного визнання 26 лютого Днем спротиву Криму російській окупації. Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар. «Ми вважаємо, що цей день має офіційно бути Днем спротиву Криму російській окупації, відповідний документ у 2017 році від



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар

За словами Джеппар, запровадження Дня спротиву допоможе розвінчати російські міфи про події 2014 року

В Адміністрацію президента України передали документ щодо офіційного визнання 26 лютого Днем спротиву Криму російській окупації. Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар.

«Ми вважаємо, що цей день має офіційно бути Днем спротиву Криму російській окупації, відповідний документ у 2017 році від Кабміну передали в Адміністрацію президента. Зараз розглядається питання підписання цього указу», – сказала вона.

За її словами, це допоможе розвінчати російські міфи про події 2014 року, коли Росія анексувала український півострів.

«Зараз російська пропаганда намагається довести, що був так званий референдум, спротиву немає, і люди, які живуть у Криму, – проросійські, і намагаються переконати в цьому весь світ. Але це не правда, це спотворення реальності, в якій живуть люди, які чинять спротив, і в кампанії цього року, приуроченій четвертій річниці, є теза про спротив», – наголосила Джеппар.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.