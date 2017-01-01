В Україні зареєстрували політичну партію «Слуга народу»

Згідно з даними ЄДР, керівником політичної партії «Слуга народу» є Баканов Іван Геннадійович, який також є керівником ТОВ «Квартал 95»

В Україні офіційно зареєстрували нову політичну партію з назвою «Слуга народу». Про це повідомляє «Унн» з посиланням на дані Міністерства юстиції. Так, в єдиному державному реєстрі юридичних осіб на сайті Міністерства юстиції України з’явилася юридична особа, найменування якої «Політична партія «Слуга



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Постер популярного серіалу «Слуга народу»

Згідно з даними ЄДР, керівником політичної партії «Слуга народу» є Баканов Іван Геннадійович, який також є керівником ТОВ «Квартал 95»

В Україні офіційно зареєстрували нову політичну партію з назвою «Слуга народу». Про це повідомляє «Унн» з посиланням на дані Міністерства юстиції.

Так, в єдиному державному реєстрі юридичних осіб на сайті Міністерства юстиції України з’явилася юридична особа, найменування якої «Політична партія «Слуга народу» (ПП «Слуга народу»).

Згідно з даними реєстру, організаційно-правова форма юридичної особи «Слуга народу» – політична партія.

Також, згідно з даними ЄДР, керівником політичної партії «Слуга народу» є Баканов Іван Геннадійович, який, за даними аналітичної системи YouControl, є керівником ТОВ «Квартал 95» з 2013 року.

Водночас, згідно з системою YouControl, раніше «Політична партія «Слуга народу» мала назву «Політична партія «Партія Рішучих Змін».

Зазначається, що адреса реєстрації політичної партії «Слуга народу», згідно з ЄДР - 04053, м.Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 77, офіс 728.

Водночас, як повідомляється на сайті аналітичної системи YouControl, така сама адреса вказана як місце реєстрації приватного юридичного бюро «Качура Лоєрс».

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