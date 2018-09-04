В Україну їде глава МЗС Норвегії



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Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде

Метою візиту Іне Сьорейде є «подальша розбудова українсько-норвезького співробітництва»

4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде.

Про це повідомили в прес-службі МЗС України.

Згідно з повідомленням, метою візиту глави зовнішньополітичного відомства Норвегії є подальша розбудова українсько-норвезького співробітництва у повній відповідності до відносин рівня міждержавного партнерства.

У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії. Важлива увага під час переговорів приділятиметься розбудові політичного діалогу, зміцненню позитивної динаміки торговельно-економічних відносин, залученню норвезьких інвестицій, а також ефективній реалізації проектів допомоги уряду Норвегії у здійсненні реформ в Україні, поінформували в зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, міністри приділять увагу поглибленню взаємодії з метою протидії загрозам в Європі, у тому числі обговорюватимуться шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією, підкреслили в МЗС.