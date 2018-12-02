Вакарчук розповів про візит до Криму навесні 2014 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вакарчук запам’ятав допомогу кримських татар

8 березня Вакарчук прилетів до Сімферопольського аеропорту

Громадський діяч, лідер української рок-групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше розповів про те, що був в Криму напередодні анексії півострова. Про це він розповів в Києві 1 грудня під час нагородження переможців літературного конкурсу «Кримський Інжир», повідомляє Крим.Реалії.

«Я вперше вирішив розповісти її (цю історію – ред.) зараз. Це було 8 березня 2014-го. Я розумів, що дуже серйозні речі відбувалися в Криму. Я за власною ініціативою прилетів до Сімферопольського аеропорту. На самому виході мене заблокувала так звана «кримська самооборона», яка з одного боку поводилася коректно, але дала зрозуміти, що мене нікуди не пустить. Далі був дуже складний день, який ми провели з різним успіхом. Але, буквально через 30 хвилин, після того як я опинився в цьому аеропорту, приїхала велика група наших братів - кримських татар, які дізнавшись, що я там, приїхали мене захистити», - сказав Вакарчук.

За його словами, такі дії кримських татар він запам'ятає «назавжди».

«На щастя мене захищати не потрібно було. Але я запам'ятаю цей момент назавжди. Їх підтримка, то, що вони прийшли до мене і сказали: «Ми з вами» - я не забуду це ніколи ... У той момент я відчув, що є українська політична нація», - додав Вакарчук.

У Києві з 1 по 2 грудня в Кримському будинку проходить перший українсько-кримськотатарський літературний фестиваль «Кримський інжир».

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.