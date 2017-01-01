Вдячні прихильники перерахували Блоку Порошенка за три місяці аж… 240 гривень

«Главком» проаналізував останній фінансовий звіт президентської партії

У третьому кварталі 2017 року від фізичних осіб на потреби партії «Блок Петра Порошенка» було перераховано 240 гривень: єдиним «благодійником» став депутат Київради Владислав Турець. Такі дані були оприлюднені у фінансовому звіті політичної сили, поданому в Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомляє



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«Главком» проаналізував останній фінансовий звіт президентської партії

У третьому кварталі 2017 року від фізичних осіб на потреби партії «Блок Петра Порошенка» було перераховано 240 гривень: єдиним «благодійником» став депутат Київради Владислав Турець. Такі дані були оприлюднені у фінансовому звіті політичної сили, поданому в Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомляє «Главком».

Юридичні особи вклались більш потужно у цей політичний проект, але сума все одно не вражає – 20,8 тис грн, вони надійшли у центр від місцевих партійних організацій.

Більше всього коштів перерахувала в центр Харківська облорганізація, яку контролює голова Адміністрації президента Ігор Райнін, – три транші по 5 тис. А наприклад, Луганська організація обмежилась внеском в 48 гривень.

Куди більше коштів йде в зворотному напрямку – утримання місцевих організацій обходиться центру майже в 20 млн. грн на квартал. Серед чемпіонів по «субвенціях» – Харківська, Винницька та Київська організації.

Детальний аналіз того, як українські парламентські партії використовують на власні потреби кошти з державного бюджету, читайте в матеріалі «Главкому» Вішалки для Тимошенко, телеефіри для Ляшка, гулянки для БПП... На що партії витрачають держфінансування.