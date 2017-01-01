Вішалки для Тимошенко, телеефіри для Ляшка, гулянки для БПП... На що партії витрачають держфінансування

Партії оприлюднили свої фінансові звіти за третій квартал 2017 року

Національному агентству з протидії корупції, яке тепер не критикує тільки ледачий, насправді вдається виконувати принаймні одну важливу функцію – публікувати фінансові звіти політичних партій. Ця новація, звичайно, не розкриває усі нюанси української політичної кухні, але дає змогу зрозуміти, що собою являють українські партії, яке

Фото: day.kyiv.ua На що партії витрачають держфінансування?

Партії оприлюднили свої фінансові звіти за третій квартал 2017 року

Національному агентству з протидії корупції, яке тепер не критикує тільки ледачий, насправді вдається виконувати принаймні одну важливу функцію – публікувати фінансові звіти політичних партій. Ця новація, звичайно, не розкриває усі нюанси української політичної кухні, але дає змогу зрозуміти, що собою являють українські партії, яке господарство ведуть, і на що витрачають державне фінансування.

Насамперед цікавіть викликають парламентські партії, які з минулого року отримують транші з бюджету. Цього року їх загальний обсяг має скласти 442 млн грн. «Народний фронт» має отримати сумарно майже 114 млн грн, Блок Петра Порошенка – 112 млн грн, «Самопоміч» – 100 млн грн, Опозиційний блок – 48,5 млн грн, Радикальна партія – 38 млн грн, трохи менше «Батьківщина».

За логікою тих, хто свого часу ініціював державне фінансування політичних партій, такий крок мав зробити партії незалежними від впливу олігархів та допомогти в розбудові партійних структур. Але давайте подивимось на те, як партії розбудовуються та витрачають наші податки. Для аналізу використаємо найсвіжіші звіти, які партії передали у НАЗК, за третій квартал поточного року.

Як парламентські партії витрачають бюджетні кошти. Джерело: проект «Дослівно»

Народний фронт: вихід з анабіозу

Отримано з бюджету – 28 438 375 грн

Народний фронт

В апараті найбільш обласканої бюджетними коштами партії працює 28 співробітників, в обласних організаціях – 68, в міських – 134, в районних – 396. Тільки на заробітну плату такій кількості персоналу йде у середньому 2,6 млн. грн. в місяць. На додачу до державних коштів «фронтовики» отримали у третьому кварталі ще й 121,7 тис. грн. спонсорських внесків – щоправда, більша частина цієї суми – це користування майном, яке в оренду партії за цінами нижче ринкових надали фізособи. Традиційні партійні внески лишаються для наших парламентських грандів чимось неймовірним.

Серед нематеріальних активів партії – емблема, прапор та девіз, кожен з яких оцінений в суму 3583 гривні (майже «десятка» за все) та антивірусна програма ESET. Офіс в «Карнегі центрі» на Кловському узвозі, 7 «Народний фронт» продовжує орендувати у народного депутата від «Відродження» Валерія Писаренка та у сестри іншого нардепа від цієї групи Антона Яценка Дарини – за приміщення загальним розміром майже 1,5 тисячі квадратних метрів «фронтовики» сплатили кожному з орендодавців за період з 1 липня по 31 вересня по 2 мільйони гривень. Загалом оренда приміщень наряду з зарплатою, як і в минулому кварталі, продовжує бути однією з величезних статей розходів «Фронту» – на неї у масштабах усієї країни витрачається майже 8 млн. грн за квартал.

При цьому партія другий квартал поспіль не викинула жодної копійки на пропагандистську діяльність, хоча в 2016-му році ці витрати вимірювались десятками мільйонів. Втім це точно тимчасово явище. Як повідомляв «Главком», партія Яценюка- Авакова намагається вийти з анабіозу та нагадати про своє існування. Тож в звіті за поточний квартал мають з’явитись і витрати на з’їзд, який партія провела вперше з 2014-го року, і на агітацію стосовно цієї події. Майже всі кошти «Народний фронт» зберігає в державному «Ощадбанку», який очолює соратник Арсенія Яценюка Андрій Пишний.

Блок Петра Порошенка: все в «сліпому трасті»?

Отримано з бюджету – 28 025 900 грн

Блок Петра Порошенка

В апараті президентської сили працює 42 співробітники (в минулому кварталі – 35), на зарплати яким в третьому кварталі було витрачено 2,2 млн грн. Якщо виміряти середню температуру по лікарні, то виявиться, що кожного місяця в БПП витрачають на зарплати 739,3 тис. На оренду приміщень президентська партія витрачає набагато меншу суму – лише 142,6 тис грн. Якщо порівняти з мільйонними витратами «Народного фронту» на офіси – це зовсім копійки.

На пропагандистські цілі партія витратила 2,5 млн. грн, з них на видавничу діяльність – 1,8 млн. і жодних витрат на рекламу на телебаченні та радіо, чим «грішать» деякі інші парламентські сили. Центральний апарат Блоку Порошенка, зрозуміло, що обслуговується в установі, яка самому президенту і належить, – «Міжнародному інвестиційному банку».

Партія має у власності нематеріальних активів на 2,7 млн грн – майже повністю це ліцензійне програмне забезпечення Windows. Як не дивно, більше нічого у президентської сили, окрім авторських прав на «торговий знак», нема. Центральний офіс на Лаврській, 16 перебуває у неї в користуванні, а належить ТОВ «Підприємство «Київ». В останнього, згідно з реєстром, заплутана структура власності, включаючи кіпрські та сейшельскі компанії, на які так люблять оформлювати активи наші бізнесмени та політики, включаючи президента та його оточення.

Від фізичних осіб на потреби партії було перераховано аж... 240 гривень. Єдиним «благодійником» став депутат Київради Владислав Турець. Юридичні особи вклались більш потужно, але сума все одно не вражає – 20,8 тис грн, вони надійшли у центр від місцевих партійних організацій. Більше всього коштів перерахувала в центр Харківська облорганізація, яку контролює голова Адміністрації президента Ігор Райнін, – три транші по 5 тис. А наприклад, Луганська організація обмежилась внеском в 48 гривень. Куди більше коштів йде в зворотному напрямку – утримання місцевих організацій обходиться центру майже в 20 млн. грн на квартал. Серед чемпіонів по «субвенціях» – Харківська, Винницька та Київська організації.

Якщо деякі сили декларують ледь не кожен придбаний степлер, в БПП обходяться загальними формулюваннями – партія рапортує про витрати на інформаційно-аналітичні послуги, виготовлення газети, авіаперевезення поза межами України для виконання статутних завдань, послуги охорони… БПП активно користується послугами компанії «Постмен-Україна», яка займається просуванням в соціальних мережах. Окремо прописане в звіті проведення заходів в резиденції «Залісся» (9 тисяч грн.) та культурно-розважальному комплексті «Мамаєва слобода» (108 тис грн.). Нагадаємо, що саме у «Заліссі» в вересні фракція БПП гуляла корпоратив-тімбілдінг, сплативши за оренду приміщення з розрахунку 75 гривень на одну особу без урахування банкету. В прес-службі Адміністрації президента запевняли, що на цю зустріч голови держави з депутатами бюджетних коштів не витрачалось.

«Самопоміч»: друкарський станок

Отримано з бюджету – 25 158 625 грн

«Самопоміч»

Нагадаємо, що «Самопоміч» отримує додаткові бюджетні виплати за прихильність до принципів гендерної рівності у виборчому списку. В апараті партії – 341 співробітник плюс ще п’ять на усі облорганізації (в минулому кварталі – 272 плюс п’ять). На зарплату витрачається в середньому 1,5 млн на місяць, хоча зарплати в партії часто не дотягують до «мінімалки». На оренду приміщень – майже 1,5 млн за квартал. Якщо інші парламентські партії майже не переймаються партійними внесками, то у «Самопомочі» з цим показовий перебір – багато дрібних внесків фізосіб в розмірі 50–200 гривень. Щоправда, провідні особи партії показово переказують більші суми: так, мер Львова Андрій Садовий розщедрився на 1150 грн, а його львівський соратник народний депутат Олег Лаврик – на 1020 грн. Усього «з миру по нитці» «Самопомочі» вдалося зібрати майже 150 тис. – порівняйте це з сумою, яку вона отримала від держави – понад 25 млн.

Партія традиційно витрачається на агітацію: на зовнішню рекламу пішло 307 тис. грн., на телерекламу – 808,6 тис. грн., на радіо – 213,3 тис, в друкованих ЗМІ – 227,8 тис. Але найбільшу суму витрачено на «видавничу діяльність» – тобто майже 3,5 млн пішло на видавничу. В «Самопомочі» друкують все що завгодно – партійну пресу, постери, плакати, календарі, буклет «Юридичний довідник», розмальовки «Правила дорожнього руху для дітей». «Самопоміч» також придбала мобільні телефони, модеми, мікрофони, футбольну форму, витрачалась на кейтерінг, фотозйомки партійців, грошові застави за кандидатів в депутати і міські голови. Майже 700 тисяч з партійної каси витрачено на закупівлю… сумок. Загалом докладний звіт «Самопомочі» сягнув аж 443 сторінок.

Опозиційний блок: роздав борги

Отримано з бюджету – 24 233 950 грн

Опозиційний блок

Пройшли часи, коли Опозиційний блок принципово відмовлявся від державного фінансування – з 2017-го колишні соратники Януковича вирішили не проявляти «зайву скромність» і почали отримувати бюджетні мільйони нарівні з усіма. Ці кошти зберігаються в «Місто банку», який підконтрольний нардепу Івану Фурсіну – бізнес-партнеру опального олігарха Дмитра Фірташа. Апарат партії дуже скромний – лише 20 працівників (в минулому кварталі – жодного), на їхні зарплати витрачається у середньому 112,3 тис. грн у місяць - близько 5 тисяч на людину. Оренда приміщень обходиться партії в 807,8 тис. грн, а найбільша сума йде на утримання регіональних відділень – 5,4 млн грн. Серед лідерів з фінансування – базові для Опоблоку Дніпропетровська та Одеська організації.

Центральний офіс площею майже 1000 кв. м знаходиться на вулиці Волоській на київському Подолі – його ринкова вартість оцінюється в 10 з гаком мільйонів гривень. Можна припустити, що оренда цього будинку і складає левову частку витрат на оренду Опоблоку. Щаслива власниця цієї столичної нерухомості (принаймні формальна) Марина Португалов постійно проживає в Берліні.

Якщо у попередніх звітах спонсорські надходження до партії обчислювалися мільйонами, то в третьому кварталі цього року обмежились 302,8 тис. грн. Як і раніше, надходження йдуть від маловідомих фірм – цього разу 300 тисяч виділило бориспільське ТОВ «Саламурі», яке займається оптовою торгівлею товарами господарського призначення. Ще близько трьох тисяч перерахувало ТОВ «Клімат сервіс», одним з бенефіціарів якої є скандальнийкиївський підприємець Артем Маркарян. Як свідчить звіт, у вересні Опозиційний блок розраховувався за зовнішній аудит з компанією «ПКФ Аудит-фінанси» в розмірі 240 тисяч гривень.

Опоблок – один з лідерів з витрат на телерекламу: за квартал він витратив на неї 5,1 млн грн. При цьому партія погасила кредиторську заборгованість в розмірі 4,6 млн грн перед компанією «Інтер реклама центр» за доступ до головної партійної кнопки – телеканалу «Інтер».

Радикальна партія: Телевізор – наше все

Отримано з бюджету – 9 564 475 грн

Радикальна партія

В Радикальній партії працюють 124 працівники апарату (в минулому кварталі – стільки ж), на зарплату яким у середньому йде 833 тис гривень щомісяця. За оренду «ляшківці» сплатили 342 тис грн. Центральний офіс Радикальної партії знаходиться в тому ж приміщенні, де базується «Народний фронт».

Безпосередньо Олег Ляшко є власником офісу на Кловському узвозі, який на момент придбання три роки тому коштував 1,3 млн грн і який він безоплатно надає власній партії.

Також у користуванні «радикалів» об’єкт розміром 325 кв м на тому ж Кловському узвозі, 7, оформлений на дніпровське ТОВ «Наутілус-інвест-2006». Керівником цієї фірми є Катерина Собачевська – жінка з таким саме ім’ям та прізвищем з с липня 2009-го по грудень 2015-го працювала в компанії ООО «Снек експорт», яке належить одному зі спонсорів «радикалів» - народному депутату Сергію Рибалці.

Членських внесків партія назбирала 557,5 тис грн – її підтримують копійчиною діючі депутати – Василь Амельченко, Ігор Попов, Дмитро Лінько, Тетяна Юзькова. Але це – копійки, левову ж частку коштів (по 250 тисяч гривень) внесли депутат Сергій Скуратовський та Олексій Оскер – помічник депутата Олексія Ленського.

Ляшко – тип політика, який не існує без мас-медіа і особливо телебачення. Тож на присутність в ЗМІ партія державних грошей не шкодує. В звіті дуже багато посилань на розміщення відеороликів, різноманітних інформаційних послуг, друку статей в газетах, участі в телеефірах. В загальних цифрах «радикали» витратили на пропагандистські матеріали 4,4 млн грн, з них на телебачення пішло 3,7 млн. Якщо в провінційних газетах, якщо вірити звіту, статтю можна надрукувати за 500 гривень, то, наприклад, ефір на харківському каналі АТН коштував 18,5 тисяч грн, а співробітництво Ляшка з телеканалом «112» обійшлось йому в 2,4 млн.

Як і раніше, «радикали» не поспішають вказувати в фінансових звітах свої регіональні організації, бо не бажають їх реєструвати юридичними особами. Такий собі жорсткий тоталітаризм – все через центр.

«Батьківщина»: тишком-нишком

Отримано з бюджету – 7 295 550 грн

«Батьківщина»

Як для найстарішої партії у парламенті у Батьківщини досить невеликий апарат – лише 70 працівників (аналогічна цифра вказувалась і у звіті за попереднім кварталом). Їхній зарплатний фонд за квартал складав 991,9 тис грн. Це в два рази менше, ніж партія витрачала на оренду приміщень в Києві – 1,9 млн грн. На балансі «Батьківщини» – досить солідний власний автопарк, окрім цього, у користуванні є 600-й «Мерседес». Два приміщення на вулиці Турівській в Києві загальною площею майже 1500 «квадратів» орендуються у компаній «Екотехсервіс» та «МЦ-Файнанс» відповідно за 1,5 млн грн та 365 тис грн. Але є підозри, що фактично Тимошенко давно орендує їх сама у себе.

«Батьківщина» навіть не намагається продемонструвати, що існує ще на якісь кошти, крім державних – ніхто більше не перерахував на потреби партії ані копійки. Все держфінансування тримається на рахунку в харківському «Мегабанку». Ніякої пропагандистської та рекламної діяльності, якщо вірити звіту, партія також не веде. Проте в звіті детально розписані побутові партійні витрати: батарейки, лампочки, вогнегасники, одноразовий посуд, паперові рушники і навіть набір вішалок для одягу – у цьому партія Тимошенко демонструє повну прозорість.

Павло Вуєць, «Главком»