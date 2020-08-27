Відома письменниця розказала, як її переслідували при Януковичу



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Письменниця Марія Матіос була першою позивачкою в Україні, яка до суду викликала свідком чинного президента України

Марія Матіос впевнена, її цькування було організовано «клеркинями Януковича»

Відома письменниця, колишня народна депутатка Марія Матіос в інтерв’ю «Главкому» розповіла деталі свого переслідування за часів президента Віктора Януковича.

За словами письменниці, проблеми у неї почалися після виступу на церемонії вручення Шевченківської премії.

«Лауреатка (Оксана Пахльовська. – Ред.) не мала можливості приїхати на церемонію вручення, тому я мала зачитати її виступ. Виступ Пахльовської був складений суціль із цитат Шевченка, які найточніше характеризували Україну 2010 року після обрання двічі незасудженого. Янукович недопетрав, а от його клеркині, як люблять тепер казати «особенно модні», в’їхали. А це ж було рівно через 10 днів після його інаугурації. Цей текст розколов Чернечу гору, бо був такої точності і передбачення. Але ж його читала я... До всього ж я, як заступник голови Шевченківського комітету, за кілька днів надрукувала дуже гостру статтю в «Україні молодій» стосовно тієї церемонії вручення найвищої державної нагороди, коли дали слово голові профспілок України і не дали тодішньому голові Комітету», - згадує Матіос.

За словами письменниці, після церемонії на неї почали шукати інформацію, писати наклепи та звільнили з роботи у день презентації її книги.

«Посилали гонців у лікарню, де я лікувалася кілька місяців до цього. Ходили по сусідах. А що вже писали! Це був час гонитви за мною цілого сонму співробітників МВС часів міністра Могильова, порушення кримінальної справи проти мене за слово «фалос» у документальній книжці «Вирвані сторінки з автобіографії». З роботи звільнили у день презентації моєї книжки, суди призначали у день прильоту з гастролей зі США з виставою «Солодка Даруся», - додала Матіос.

Також, письменниця поскаржилась на те, що суди, які тривали два роки, забрали багато її здоров’я.

«Я потім сміялася, що насправді я стала першим «репресованим» держслужбовцем третього рангу за часів Януковича, бо тоді на мене натруїли всіх: МВС, КРУ, прокуратуру. І, до речі, я була першою позивачкою в Україні, яка до суду викликала свідком чинного президента України... Я виграла дев’ятий суд. Ця історія тривала майже два роки. Вона у мене забрала здоров’я. Але я легше була би вмерла, аніж схилила би голову. Це було загартування силою волі і відчуттям своєї справедливості», - розповіла письменниця.

Нагадаємо, що в 2011 році Віктор Янукович зустрівся з Марією Матіос, яка подарувала йому свої книжки.

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