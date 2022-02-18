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    Виступ Байдена зі зверненням щодо України: онлайн-трансляція

    Президент США виступав зі зверненням 15 лютого - Виступ Байдена зі зверненням щодо України: онлайн-трансляція
    Президент США виступав зі зверненням 15 лютого
    скріншот із відео

    Очільник Білого дому звернеться до світової спільноти

    18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступить із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. Виступ глави Білого дому буде стосуватися оновленої інформації щодо безпекової ситуації довкола нашої держави.

    Звернення президента США мало початися приблизно о 23.00 за київським часом.

    Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого. Тоді промова тривала 10 хв і журналістам не надали змоги поставити питання президентові США.

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    Теги: США президент
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    Виступ Байдена зі зверненням щодо України: онлайн-трансляція