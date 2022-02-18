Виступ Байдена зі зверненням щодо України: онлайн-трансляція
Президент США виступав зі зверненням 15 лютого
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Очільник Білого дому звернеться до світової спільноти
18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступить із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. Виступ глави Білого дому буде стосуватися оновленої інформації щодо безпекової ситуації довкола нашої держави.
Звернення президента США мало початися приблизно о 23.00 за київським часом.
Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого. Тоді промова тривала 10 хв і журналістам не надали змоги поставити питання президентові США.
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