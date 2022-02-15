Байден виступив зі зверненням щодо України: головні тези

Лідер США повідомив, що світ не пробачить РФ напад на Україну

15 лютого президент США виступив зі зверненням щодо ситуації в Україні. Зокрема, лідер США наголосив, що якщо Росія піде на атаку України, світ їй цього не пробачить.

«Ми готові до будь-якого розвитку ситуації… Ми готові серйозно реагувати на російське вторгнення в Україну. Цього тижня я знову говорив із Путіним, і я ще раз запевнив його у необхідності дипломатичного вирішення проблем безпеки... і його, і нашої. Учора російський уряд офіційно запевнило, що готово використовувати дипломатичний шлях... США пропонують конкретні заходи для стабільності і безпеки. Але ми не будемо жертвувати нашими принципами. Будь-яка країна має право на цілісність і суверенітет, і повну свободу вибирати свій шлях розвитку і стосунки з будь-якою державою», – запевнив Байден американський народ.

Проте, за останніми даними Байдена, 150 тис. військ Росії досі перебувають вздовж кордонів України, і загроза нападу зберігається.

«Тому ми закликали громадян виїхати, а посольство перемістили до Львова», – пояснив господар Білого дому.

За словами Байдена, ні США, ні Україна не є загрозою для Росії. США також не мають планів розміщувати ракетну зброю в Україні. Байден нагадав росіянм про спільний досвід Другої світової. Тоді участь у ній була вимушеною і для США, і для Росії. «Але якщо Росія нападе на Україну, ми будемо брати участь в цій війні за власним вибором. І це не погроза, і не провокація, а правда...», – запевнив Байден. Він вважає, що це буде рана, яку Росія нанесе сама собі, адже інша країна не може міняти кордони незалежних держав.

Також президент США наголосив: «Ми об'єднані з нашими союзниками як ніколи».

Щодо санкцій у випадку, якщо Росія таки зважиться на наступ, Байден пообіцяв зробити їх руйнівними.

«Ми утримались від цього, коли Росія вторглась у Крим, цього разу санкції будуть руйнівними. Це будуть довгострокові наслідки. Ми не посилаємось військових на Україну, але даємо зброю, поради і розвідувальну інформацію», – сказав президент США. Він також пообіцяв зробити так, що газогін «Північний потік-2» не запрацює.

Серед цитат президента США також варто виділити: «Ми будемо захищати кожен дюйм країн НАТО», «Американський народ розуміє, що захист демократичних цінностей завжди коштують дорого», «Звичайно, якщо трапиться найгірше, це вплине на ціни на енергоресурси».

Наостанок Байден наголосив, що якщо Росія зробить серйозну помилку, тобто вдасться до агресії, відповідальні держави не будуть вагатися у своїй відповіді, ми будемо захищати свободу. «Вони готові заплатити будь-яку ціну», – підкреслив президент США.

Звернення Джо Байдена тривало 10 хвилин. На питання журналістів глава Білого дому відповідати не став.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден виступить зі зверненням щодо України. Також стало відомо, про що буде говорити Байден у зверненні щодо України.

Крім того, Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».

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