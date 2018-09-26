  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Волкер вручив Порошенку копію Декларації щодо невизнання анексії Криму

    • Розсилка
    <span>Спецпредставник США Курт Волкер і президент України Петро Порошенко</span> - Волкер вручив Порошенку копію Декларації щодо невизнання анексії Криму
    Фото: Адміністрація президента України
    Спецпредставник США Курт Волкер і президент України Петро Порошенко

    Порошенко зустрівся з Волкером на 73-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

    Спецпредставник США по Україні Курт Волкер вручив президенту України Петру Порошенку символічну друковану копію Декларації щодо невизнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Зазначається, що Порошенко зустрівся з Волкером на 73-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

    «В цій декларації Державний секретар (Майк — ред.) Помпео чітко вказав на те, що США не визнають і ніколи не визнають російську анексію Криму», — цитує Волкера прес-служба президента.

    Також спецпредставник США додав, що ця декларація схожа «за духом і буквою» на декларацію від 1940 року, ухвалену держсекретарем Самнером Веллесом щодо невизнання Сполученими Штатами радянської окупації країн Балтії.

    Нагадаємо, наприкінці липня Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росією.

    Читайте також
    Петро Порошенко Крим окупанти анексія США ООН декларація референдум в Криму Курт Волкер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ