Волкер вручив Порошенку копію Декларації щодо невизнання анексії Криму



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Фото: Адміністрація президента України Спецпредставник США Курт Волкер і президент України Петро Порошенко

Порошенко зустрівся з Волкером на 73-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер вручив президенту України Петру Порошенку символічну друковану копію Декларації щодо невизнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Порошенко зустрівся з Волкером на 73-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«В цій декларації Державний секретар (Майк — ред.) Помпео чітко вказав на те, що США не визнають і ніколи не визнають російську анексію Криму», — цитує Волкера прес-служба президента.

Також спецпредставник США додав, що ця декларація схожа «за духом і буквою» на декларацію від 1940 року, ухвалену держсекретарем Самнером Веллесом щодо невизнання Сполученими Штатами радянської окупації країн Балтії.

Нагадаємо, наприкінці липня Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росією.