Ющенко: ми віддали ядерну зброю, а нам навіть револьверів не хочуть дати

У 1996 році Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу

Третій президент України Віктор Ющенко нагадує, що у 1996 році наша країна віддала ядерний арсенал, а зараз «нам і револьвера ніхто дати не може». Своїм баченням нинішньої ситуації в країні екс-президент поділився в коментарі виданню «Гордон». «Ми віддали ядерний арсенал, а коли зіткнулися із загрозою територіальної



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Фото: Гордон Віктор Ющенко

У 1996 році Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу

Третій президент України Віктор Ющенко нагадує, що у 1996 році наша країна віддала ядерний арсенал, а зараз «нам і револьвера ніхто дати не може». Своїм баченням нинішньої ситуації в країні екс-президент поділився в коментарі виданню «Гордон».

«Ми віддали ядерний арсенал, а коли зіткнулися із загрозою територіальної цілісності, нам і револьвера ніхто дати не може. У нас сьогодні гаряча фаза війни – ми рівно там само, де і починали три роки тому. Мінських угод не виконують. Ми всі добре розуміємо, що якщо триматися за цю позицію і далі, вона буде приносити нам тільки проблеми», — говорить Ющенко.

На його думку, це «замануха», сформована РФ, і яку підтримали на Заході.

«Так, ми усвідомлюємо, чому Україні потрібно було піти на цей крок. Але чомусь нас три роки повинні вчити. Я вважаю, що багато механізмів і інструментів, які є в нашому розпорядженні, ми вичерпали», – резюмував екс-президент.

Раніше повідомлялося, що шляхом мілітаризації Росія перетворює окупований Крим на потужну військову базу, яка немає жодних світових аналогів. Зокрема, Кремль працює над відновленням ядерного потенціалу Криму.