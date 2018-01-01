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    Ющенко: ми віддали ядерну зброю, а нам навіть револьверів не хочуть дати

    У 1996 році Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу
    Третій президент України Віктор Ющенко нагадує, що у 1996 році наша країна віддала ядерний арсенал, а зараз «нам і револьвера ніхто дати не може». Своїм баченням нинішньої ситуації в країні екс-президент поділився в коментарі виданню «Гордон». «Ми віддали ядерний арсенал, а коли зіткнулися із загрозою територіальної
    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка
    Віктор Ющенко
    Фото: Гордон
    Віктор Ющенко

    У 1996 році Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу

    Третій президент України Віктор Ющенко нагадує, що у 1996 році наша країна віддала ядерний арсенал, а зараз «нам і револьвера ніхто дати не може». Своїм баченням нинішньої ситуації в країні екс-президент поділився в коментарі виданню «Гордон».

    «Ми віддали ядерний арсенал, а коли зіткнулися із загрозою територіальної цілісності, нам і револьвера ніхто дати не може. У нас сьогодні гаряча фаза війни – ми рівно там само, де і починали три роки тому. Мінських угод не виконують. Ми всі добре розуміємо, що якщо триматися за цю позицію і далі, вона буде приносити нам тільки проблеми», — говорить Ющенко.

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    На його думку, це «замануха», сформована РФ, і яку підтримали на Заході.

    «Так, ми усвідомлюємо, чому Україні потрібно було піти на цей крок. Але чомусь нас три роки повинні вчити. Я вважаю, що багато механізмів і інструментів, які є в нашому розпорядженні, ми вичерпали», – резюмував екс-президент.

    Раніше повідомлялося, що шляхом мілітаризації Росія перетворює окупований Крим на потужну військову базу, яка немає жодних світових аналогів. Зокрема, Кремль працює над відновленням ядерного потенціалу Криму

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    Крим Росія ядерна зброя Віктор Ющенко
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