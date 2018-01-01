Росія перетворює Крим з квітучого півострова на порохову бочку - експерти

Росіяни можуть розмістити ядерну зброю на півострові

Шляхом мілітаризації Росія перетворює окупований Крим на потужну військову базу, яка немає жодних світових аналогів. Також Кремль працює над відновленням ядерного потенціалу Криму. Про це розповіли Володимир Копчак, заступник директора Центру досліджень, армії, конверсії та роззброєння(ЦДАКР), випусковий редактор аналітичного бюлетеня ЦДАКР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіяни можуть розмістити ядерну зброю на півострові

Шляхом мілітаризації Росія перетворює окупований Крим на потужну військову базу, яка немає жодних світових аналогів. Також Кремль працює над відновленням ядерного потенціалу Криму. Про це розповіли Володимир Копчак, заступник директора Центру досліджень, армії, конверсії та роззброєння(ЦДАКР), випусковий редактор аналітичного бюлетеня ЦДАКР «Виклики і ризики»; Леонід Поляков, голова Експертної ради ЦДАКР під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Росія в Криму відновлює інфраструктуру для транспортування та зберігання тактичних ядерних боєзарядів.

«Починаючи з 20 лютого 2014-го Росія накопичує озброєння та додає сучасні технічні засоби. Також розглядається й розміщення ядерної зброї. Оскільки відновлюється ядерна інфраструктура. Адже два роки тому вони почали відновлювати об’єкт Феодосія-13 (Склад ядерної зброї в Криму- Ред.). Росія перетворює Крим з квітучого півострова на порохову бочку», - розповів Леонід Поляков.

Копчак зазначає, що чотири роки тому анексія Криму започаткувала процес безпрецедентної мілітаризації півострова.

«Масштаби мілітаризації півострова свідчать про те, що Крим у воєнному плані – це потужна воєнна база, яка не має зарубіжних аналогів. А за бойовим потенціалом перевищує армію будь-якої окремо взятої країни Центральної, Східної чи Південної Європи», - розповідає заступник директора ЦДАКР.

Також він зазначає, що загрози воєнного та ядерного шантажу виходять далеко за межі Чорноморського регіону.

«Після бойових дій в Сирії за нашою інформацією у Кремля є плани заходження в Лівію. Кремль обговорював питання з вищим військовим політичним керівництвом Єгипту про можливість розміщення Середземноморської бази на її території. Це все стало наслідком тотальної мілітаризації Криму», - доодав Копчак.

Кількість особового складу військовослужбовців Збройних сил РФ у 2016-2017 році зросла до 35 тис. чоловік. На початок 2016 року чисельність військовослужбовців була близько 24 тис. осіб.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: