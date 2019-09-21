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    Політика

    Загороднюк: Вступ до НАТО лишається стратегічною метою України

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    Міністр оборони України Андрій Загороднюк - Загороднюк: Вступ до НАТО лишається стратегічною метою України
    Міністр оборони України Андрій Загороднюк

    За словами Загороднюка, Україна має сильну підтримку країн-союзників для вступу в НАТО

    Вступ до НАТО лишається стратегічною метою України. Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк сказав у інтерв'ю виданню Радіо Свобода.

    «По-перше, ми, звичайно, погоджуємося з тим, що Росія дуже не хотіла б, щоб була взагалі якась євроатлантична інтеграція України. Це відомо з усіх джерел, з відкритих. Наш стратегічний напрямок до НАТО — це звичайно не те, що вони хотіли би бачити. Але це стратегічна мета для України. І цю стратегічну мету ми не скасовуємо. Ми навпаки пришвидшуємо всі зміни для того, щоб бути готовими для цього», — підкреслив міністр.

    Він додав, що, незважаючи на блокування деякими країнами співробітництва України з НАТО, «є дуже сильна підтримка країн-союзників, які хочуть нас там [у НАТО — ред.] бачити, які роблять все для того, щоб нам там допомогти».

    Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко також наголосив, що набуття членства в НАТО та Євросоюзі залишається пріоритетом для України.

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