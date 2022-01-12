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    «Загроза з боку Росії зросла». США радять американцям уникати подорожей до України

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    «Загроза з боку Росії зросла». США радять американцям уникати подорожей до України
    фото: Council on Foreign Relations

    Останні рекомендації Держдепу США не їздити в Україну було опубліковано 20 грудня

    Держдепартамент США досі не радить своїм громадянам відвідувати Україну через зростання загрози вторгнення Росії. Про це повідомляється на сайті посольства США в Україні.

    У посольстві зазначили, що досі з'являється інформація про незвичну військову активність РФ біля кордонів України та в окупованому Криму, а умови безпеки можуть раптово змінитись.

    Також у повідомленні сказано, що «подальші військові дії Росії в будь-якій точці України» серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги.

    Останні рекомендації Держдепу США не їздити в Україну було опубліковано 20 грудня.

    Теги: США Держдепартамент США послуги
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    «Загроза з боку Росії зросла». США радять американцям уникати подорожей до України