«Загроза з боку Росії зросла». США радять американцям уникати подорожей до України
Останні рекомендації Держдепу США не їздити в Україну було опубліковано 20 грудня
Держдепартамент США досі не радить своїм громадянам відвідувати Україну через зростання загрози вторгнення Росії. Про це повідомляється на сайті посольства США в Україні.
У посольстві зазначили, що досі з'являється інформація про незвичну військову активність РФ біля кордонів України та в окупованому Криму, а умови безпеки можуть раптово змінитись.
Також у повідомленні сказано, що «подальші військові дії Росії в будь-якій точці України» серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги.
Останні рекомендації Держдепу США не їздити в Україну було опубліковано 20 грудня.