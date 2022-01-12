«Загроза з боку Росії зросла». США радять американцям уникати подорожей до України

Останні рекомендації Держдепу США не їздити в Україну було опубліковано 20 грудня

Держдепартамент США досі не радить своїм громадянам відвідувати Україну через зростання загрози вторгнення Росії. Про це повідомляється на сайті посольства США в Україні.

У посольстві зазначили, що досі з'являється інформація про незвичну військову активність РФ біля кордонів України та в окупованому Криму, а умови безпеки можуть раптово змінитись.

Також у повідомленні сказано, що «подальші військові дії Росії в будь-якій точці України» серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги.

Останні рекомендації Держдепу США не їздити в Україну було опубліковано 20 грудня.