Захист «кримського диверсанта» Захтея оскаржить вирок окупантів

Для цього у нього є 10 днів

Захист «українського диверсанта» Андрія Захтея, засудженого підконтрольним Кремлю «Верховним судом» в окупованогому Криму до 6 років і 6 місяців колонії строго режиму, збирається оскаржувати вирок. Про це заявив адвокат українця Ігор Півоваров, повідомляє видання «Крим. Реалії». Він відзначив, що у його



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Для цього у нього є 10 днів

Захист «українського диверсанта» Андрія Захтея, засудженого підконтрольним Кремлю «Верховним судом» в окупованогому Криму до 6 років і 6 місяців колонії строго режиму, збирається оскаржувати вирок. Про це заявив адвокат українця Ігор Півоваров, повідомляє видання «Крим. Реалії».

Він відзначив, що у його підзахисного є 10 днів, щоб подати скаргу на рішення суду після отримання тексту вироку.

Захтей може оскаржити вирок незважаючи на те, що раніше уклав угоду зі слідством.

Нагадаємо, 16 лютого підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (105 тисяч гривень).

Як відомо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові.



Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.