Окупанти посадили «диверсанта» Захтея на шість років

Спецслужби Росії звинувачували Захтея у «підготовці терактів у Криму»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (105 тисяч гривень). Про це повідомляє видання «Крим.Реаліі». «Українського диверсанта» звинуватили в злочинах за ч. 1



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Спецслужби Росії звинувачували Захтея у «підготовці терактів у Криму»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (105 тисяч гривень). Про це повідомляє видання «Крим.Реаліі».

«Українського диверсанта» звинуватили в злочинах за ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (готування до диверсії), ч. 3 ст. 222 (незаконний оборот зброї або боєприпасів), ст. 324 (придбання і збут офіційних документів і державних нагород) і ст. 327 (підробка, виготовлення або збут підроблених документів) Кримінального кодексу Росії.

Відзначимо, що другий фігурант справи Євгеній Панов знаходиться в СІЗО і чекає на вирок.

Нагадаємо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові.



Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.