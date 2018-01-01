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    Окупанти посадили «диверсанта» Захтея на шість років

    Спецслужби Росії звинувачували Захтея у «підготовці терактів у Криму»
    Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (105 тисяч гривень). Про це повідомляє видання «Крим.Реаліі». «Українського диверсанта» звинуватили в злочинах за ч. 1
    • Сьогодні, 10:20
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    Спецслужби Росії звинувачували Захтея у «підготовці терактів у Криму»

    Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (105 тисяч гривень). Про це повідомляє видання «Крим.Реаліі».

    «Українського диверсанта» звинуватили в злочинах за ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (готування до диверсії), ч. 3 ст. 222 (незаконний оборот зброї або боєприпасів), ст. 324 (придбання і збут офіційних документів і державних нагород) і ст. 327 (підробка, виготовлення або збут підроблених документів) Кримінального кодексу Росії.

    Відзначимо, що другий фігурант справи Євгеній Панов знаходиться в СІЗО і чекає на вирок.

    Нагадаємо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові.

    Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

    суд ФСБ СІЗО
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