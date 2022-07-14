Залужний повідомив, що зараз становить найбільшу небезпеку для України

Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провели зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні пані Бріджит Брінк

Залужний: «Різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе»

Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що найбільшу небезпеку для України зараз несуть ракетні удари окупантів. Про це він заявив під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поінформував Бріджит Брінк про актуальну безпекову ситуацію в контексті відбиття збройної агресії РФ та запевнив Посла США в Україні у надійності оборони столиці.

«Потенційна лінія зіткнення сягає понад дві тисячі кілометрів. Зараз інтенсивні бойові дії тривають на Сході України в Донецькій і Луганській областях. У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угрупування військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Проте, ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога», – наголосив генерал Валерій Залужний.

Залужний акцентував увагу, що завдяки допомозі партнерів наші військові можуть відслідковувати підготовку до запуску й сам запуск російських ракет для ударів по Україні. А самі ракетні системи РФ, які встановлені на кораблях, також несуть небезпеку для українців.

«ЗСУ пильнують за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизить до українських берегів і знаходяться на значній відстані. Однак, при спробі наступу ворога, ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети», – зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Також сторони обговорили актуальні питання, що становлять взаємний інтерес.

Олексій Резніков, генерал Валерій Залужний та Бріджит Брінк наголосили на подальшій взаємодії у забезпеченні своєчасних та ефективних рішень для задоволення потреб українського війська та подальшу консолідацію зусиль двох держав для відсічі збройної агресії РФ.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині