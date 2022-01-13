Заступник Єрмака розповів про переговори з Туреччиною щодо безпеки в Чорному морі

Жовква зазначив, що Чорне море є важливим та пріоритетним регіоном для України

Переговори йдуть щодо об'єднання зусиль у протистоянні Росії

Заступник голови офісу президента України Ігор Жовква в ефірі «Українського радіо» заявив про ведення переговорів з владою Туреччини щодо спільних зусиль у забезпеченні безпеки в Чорному морі.

За словами заступника керівника Офісу Президента України, що стосується Чорного моря, безумовно важливого пріоритетного регіону не лише для України, але й для Туреччини.

Він пояснив, що переговори йдуть щодо об'єднання зусиль у протистоянні Росії.

« Тому ми вже ведемо з нею діалог про посилення заходів безпеки у Чорному морі. Ведемо діалог про об’єднання зусиль чорноморських країн у тому, щоби протистояти відповідним зусиллям Росії, яка також є чорноморською державою. Тому роль Туреччини є дійсно важливою у питанні безпеки України», – розповів Жовква.

За словами Жовкви, Чорне море є важливим та пріоритетним регіоном для України.

«Ми говоримо про це з Туреччиною, і маємо говорити про це з державами членами НАТО, позаяк для них цей регіон є також пріоритетним. Сьогодні це Чорне море, а завтра може бути Середземне або Північне», – зазначив він.

До слова, 2 січня Володимир Путін провів телефонну розмову з Реджепом Ердоганом. У Кремлі заявили, що говорили про «гарантії безпеки» для Росії.