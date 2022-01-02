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    Путін подзвонив до Ердогана: що обговорювали

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    Лідери РФ та Туреччини порушили міжнародні теми - Путін подзвонив до Ердогана: що обговорювали
    Лідери РФ та Туреччини порушили міжнародні теми
    фото з відкритих джерел

    Президенти спілкувалися щодо «гарантій безпеки» для Росії

    Володимир Путін провів телефонну розмову з Реджепом Ердоганом. У Кремлі заявили, що говорили про «гарантії безпеки» для Росії. Про це пише сайт президента Росії.

    Телефонна розмова відбулась 2 січня 2022 року.

    У заяві Кремля мовиться, що президенти країн підбили підсумки двостороннього співробітництва та підтвердили активізацію взаємовигідного партнерства між Росією та Туреччиною.

    «Порушили й міжнародні теми, включно з відомими пропозиціями щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Росії», – заявили в Кремлі.

    Зокрема, мовиться про так звані «гарантії безпеки», яких Росія вимагає від НАТО. Також говорили про ситуацію в Закавказзі, щодо сирійського та лівійського врегулювання.

    Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

    Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

    Сьогодні, 2 січня, відбудеться телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом.

    Теги: Реджеп Таїп Ердоган Росія НАТО Путін
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    Путін подзвонив до Ердогана: що обговорювали