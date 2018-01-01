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    Затриманий Саакашвілі не виходить на зв’язок, – Дерев’янко

    Міхеїла відвезли у невідомому напрямку
    Затриманий сьогодні у ресторані «Сулугуні» людьми у камуфляжі екс-гебернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі не виходить на зв'язок. Про це у коментарі «Главкому» розповів позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко. «Михайла вивезли в одному з трьох білих мікроавтобусів. Ніхто не знає, куди. Ресторан
    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка
    Міхеїл Саакашвілі
    Міхеїл Саакашвілі

    Міхеїла відвезли у невідомому напрямку

    Затриманий сьогодні у ресторані «Сулугуні» людьми у камуфляжі екс-гебернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі не виходить на зв'язок. Про це у коментарі «Главкому» розповів позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко.

    «Михайла вивезли в одному з трьох білих мікроавтобусів. Ніхто не знає, куди. Ресторан знаходиться на Музейному провулку, машина поїхала у напрямку вулиці Володимирської, далі – невідомо», - зазначив він.

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    На уточнююче питання «Главкому» про те, представники якої служби затримали Саакашвілі, Дерев’янко відповів: «Хто затримував – невідомо».

    Таким чином він ані спростував, ані підтвердив інформацію про те, що затримували прикордонники, як про це повідомили ЗМІ раніше.

    Раніше повідомлялося, що в ресторані «Сулугуні» в Музейному провулку у Києві був затриманий Михайло Саакашвілі «людьми в масках і з написом «Державна прикордонна служба» відвезений в невідомому напрямку».

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