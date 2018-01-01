Затриманий Саакашвілі не виходить на зв’язок, – Дерев’янко

Міхеїла відвезли у невідомому напрямку

Затриманий сьогодні у ресторані «Сулугуні» людьми у камуфляжі екс-гебернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі не виходить на зв'язок. Про це у коментарі «Главкому» розповів позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко. «Михайла вивезли в одному з трьох білих мікроавтобусів. Ніхто не знає, куди. Ресторан



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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїла відвезли у невідомому напрямку

Затриманий сьогодні у ресторані «Сулугуні» людьми у камуфляжі екс-гебернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі не виходить на зв'язок. Про це у коментарі «Главкому» розповів позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко.

«Михайла вивезли в одному з трьох білих мікроавтобусів. Ніхто не знає, куди. Ресторан знаходиться на Музейному провулку, машина поїхала у напрямку вулиці Володимирської, далі – невідомо», - зазначив він.

На уточнююче питання «Главкому» про те, представники якої служби затримали Саакашвілі, Дерев’янко відповів: «Хто затримував – невідомо».

Таким чином він ані спростував, ані підтвердив інформацію про те, що затримували прикордонники, як про це повідомили ЗМІ раніше.

Раніше повідомлялося, що в ресторані «Сулугуні» в Музейному провулку у Києві був затриманий Михайло Саакашвілі «людьми в масках і з написом «Державна прикордонна служба» відвезений в невідомому напрямку».