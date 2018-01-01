Саакашвілі затримали у київському ресторані

У Державній прикордонній службі поки не підтвердили, що затримання здійснювали представники служби

Щойно в ресторані «Сулугуні» в Музейному провулку у Києві був затриманий Михайло Саакашвілі «людьми в масках і з написом «Державна прикордонна служба» та відвезений в невідомому напрямку». Про це заявив політтехнолог Сергій Гайдай. [READ_MORE] Про затримання також повідомив соратник Саакашвілі Юрій



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Архівне фото Михайло Саакашвілі вже затримували працівники СБУ в грудні 2017 року

У Державній прикордонній службі поки не підтвердили, що затримання здійснювали представники служби

Щойно в ресторані «Сулугуні» в Музейному провулку у Києві був затриманий Михайло Саакашвілі «людьми в масках і з написом «Державна прикордонна служба» та відвезений в невідомому напрямку». Про це заявив політтехнолог Сергій Гайдай.

Про затримання також повідомив соратник Саакашвілі Юрій Дерев'янко.

«Невідомі затримали Саакашвілі у ресторані Саакашвілі. Схопили і повезли в невідомому напрямку на мікроавтобусі», - сказав він ЗМІ.

На Facebook-сторінці Саакашвілі з'явилося відео затримання.

У Державній прикордонній службі поки не підтвердили, що затримання здійснювали представники служби.

«У мене наразі немає такої інформації», — зазначив речник ДПСУ Олег Слободян.

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.