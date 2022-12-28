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Зеленський під оплески депутатів розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський під оплески депутатів розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд
фото скріншот відео

Зеленський: «У Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд»  

Сьогодні, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський під час щорічного звернення до Верховної Ради заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки.  Про це йдеться у виступі глави держави.

«У Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд. Якщо працює, звичайно. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським», – сказав Зеленський і викликав оплески депутатів.

За його словами це стало одним з переламних моментів війни Росії проти України. Він також нагадав про те, як українські воїни вигнали окупантів з-під Києва та звільнили острів Зміїний. За його словами, це й стало першими переламними моментами у цій війні.  «Це показало силу нашого опору... Це показало, що Україну ніщо не зупинить», – додав президент.

Як раніше повідомлялося, у своїй промові глава держави заявив, що завданнями України на найближчий час є звільнення території, повернення українців додому і подальше зближення зі стратегічними партнерами.

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Теги: Володимир Зеленський президент Кримський міст звільнення відео

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