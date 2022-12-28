Зеленський під оплески депутатів розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд

Зеленський: «У Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд»

Сьогодні, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський під час щорічного звернення до Верховної Ради заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки. Про це йдеться у виступі глави держави.

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«У Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд. Якщо працює, звичайно. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським», – сказав Зеленський і викликав оплески депутатів.

За його словами це стало одним з переламних моментів війни Росії проти України. Він також нагадав про те, як українські воїни вигнали окупантів з-під Києва та звільнили острів Зміїний. За його словами, це й стало першими переламними моментами у цій війні. «Це показало силу нашого опору... Це показало, що Україну ніщо не зупинить», – додав президент.

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Як раніше повідомлялося, у своїй промові глава держави заявив, що завданнями України на найближчий час є звільнення території, повернення українців додому і подальше зближення зі стратегічними партнерами.