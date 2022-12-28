Президент Зеленський виступив у Раді: головні тези (відео)

Глава держави озвучив завданнями України на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 грудня, звернувся із традиційним щорічним посланням до Верховної Ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своїй промові глава держави заявив, що завданнями України на найближчий час є звільнення території, повернення українців додому і подальше зближення зі стратегічними партнерами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Короткі головні тези з виступу:

Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців.

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС

З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь

Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)

Єдність це те, що ми маємо зараз берегти

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу.

Ми станемо лідером у побудові «зеленої енергетики». Також розвивати власну атомну генерацію

Ми пройдемо цю зиму, російські «шахедні» удари не допоможуть.

Старлінк доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час

Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг

Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки

30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine

Бізнес це також захист України, податки це також безпека

На оборону за рік спрямовано більше 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки за рахунок внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі

Наявна податкова система не влаштовує хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення. Але поки подякував всім, хто платить податки

Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні

Мета - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в неволі зараз. З початку війни повернули наших 1456 людей.

Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати «нормальність життя» на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Прошу депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз

Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський анонсував послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України у наступний рік. Із міркувань безпеки влада раніше не анонсувала виступ президента Зеленського.