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Президент Зеленський виступив у Раді: головні тези (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Зеленський виступив у Раді: головні тези (відео)
фото скріншот відео

Глава держави озвучив завданнями України на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 грудня, звернувся із традиційним щорічним посланням до Верховної Ради. 

У своїй промові глава держави заявив, що завданнями України на найближчий час є звільнення території, повернення українців додому і подальше зближення зі стратегічними партнерами.

Короткі головні тези з виступу:

  •  Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців.
  •  Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС
  •  З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь
  •  Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших
  •  Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)
  •  Єдність це те, що ми маємо зараз берегти
  •  Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу.
  •  Ми станемо лідером у побудові «зеленої енергетики». Також розвивати власну атомну генерацію
  •  Ми пройдемо цю зиму, російські «шахедні» удари не допоможуть.
  •  Старлінк доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час
  •  Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг
  •  Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки 
  •  30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine
  •  Бізнес це також захист України, податки це також безпека
  •  На оборону за рік спрямовано більше 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки за рахунок внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі
  •  Наявна податкова система не влаштовує хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення. Але поки подякував всім, хто платить податки
  •  Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні
  •  Мета - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в неволі зараз. З початку війни повернули наших 1456 людей.
  •  Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати «нормальність життя» на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ.  Прошу депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз
  •  Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.
  •  Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський анонсував послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України у наступний рік.  Із міркувань безпеки влада раніше не анонсувала виступ президента Зеленського.  

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Теги: Верховна Рада наступ відео ворог звільнення Офіс президента влада президент Володимир Зеленський Сергій Рахманін

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