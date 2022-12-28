Президент Зеленський виступив у Раді: головні тези (відео)
Глава держави озвучив завданнями України на найближчий час
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 грудня, звернувся із традиційним щорічним посланням до Верховної Ради.
У своїй промові глава держави заявив, що завданнями України на найближчий час є звільнення території, повернення українців додому і подальше зближення зі стратегічними партнерами.
Короткі головні тези з виступу:
- Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців.
- Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС
- З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь
- Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших
- Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)
- Єдність це те, що ми маємо зараз берегти
- Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу.
- Ми станемо лідером у побудові «зеленої енергетики». Також розвивати власну атомну генерацію
- Ми пройдемо цю зиму, російські «шахедні» удари не допоможуть.
- Старлінк доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час
- Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг
- Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки
- 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine
- Бізнес це також захист України, податки це також безпека
- На оборону за рік спрямовано більше 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки за рахунок внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі
- Наявна податкова система не влаштовує хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення. Але поки подякував всім, хто платить податки
- Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні
- Мета - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в неволі зараз. З початку війни повернули наших 1456 людей.
- Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудові. Так само будемо відновлювати «нормальність життя» на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Прошу депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз
- Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.
- Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.
Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський анонсував послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України у наступний рік. Із міркувань безпеки влада раніше не анонсувала виступ президента Зеленського.
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