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У більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки – Зеленський

glavcom.ua
У більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки – Зеленський
Президент подякував тисячам людей в Україні, які працювали цілодобово, щоб повернути світло
Фото Офісу президента

Зеленський: «Всі разом і допомагаючи одне одному ми пройдемо цю зиму»

Станом на 27 листопада енергетики контролюють ситуацію. Наразі у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

«Я дякую за це тисячам людей, які у всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок», – сказав він.

Також глава держави подякував працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад за допомогу, а також українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими «Пунктами Незламності».

«Всі разом і допомагаючи одне одному ми пройдемо і цей виклик війни – цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні, але Сили оборони до них готуються.

Раніше Банкова пояснила, якими будуть наслідки поразки РФ у війні проти України.

У той же час генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Теги: енергетика війна обстріл Володимир Зеленський

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