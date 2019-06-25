Зеленський наступного тижня їде в Канаду
Президент України три дні проведе в Торонто на конференції з підтримки нашої країни
В понеділок почнеться візит президента України Володимира Зеленського в Канаду.
«1-3 липня президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Канаду. У Торонто глава держави візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні», - говориться в повідомленні Адміністрації президента.
В Канаді у Зеленського заплановані зустрічі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо, главою канадського МЗС Христею Фріланд, членами парламенту та представниками ділових кіл.
Крім того, Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади.
Нагадаємо, Зеленський вже мав зустріч з Фріланд. 8 травня вони в Києві обговорили боротьбу з корупцією та Мінські переговори.