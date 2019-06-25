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    Політика

    Зеленський наступного тижня їде в Канаду

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    Христя Фріланд та Джастін Трюдо - Зеленський наступного тижня їде в Канаду
    Христя Фріланд та Джастін Трюдо

    Президент України три дні проведе в Торонто на конференції з підтримки нашої країни

    В понеділок почнеться візит президента України Володимира Зеленського в Канаду.

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    «1-3 липня президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Канаду. У Торонто глава держави візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні», - говориться в повідомленні Адміністрації президента.

    В Канаді у Зеленського заплановані зустрічі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо, главою канадського МЗС Христею Фріланд, членами парламенту та представниками ділових кіл.

    Крім того, Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади.

    Нагадаємо, Зеленський вже мав зустріч з Фріланд. 8 травня вони в Києві обговорили боротьбу з корупцією та Мінські переговори.

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