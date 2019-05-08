Зеленський зустрівся з Фріланд: глава МЗС Канади пообіцяла підтримку на міжнародній арені



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Ми не хочемо говорити про боротьбу з корупцією, ми хочемо домогтися перемоги над нею, розповів обраний президент України міністру закордонних справ Канади

Новообраний президент України Володимир Зеленський обговорив із прибулою в середу до країни міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд плани щодо боротьби з корупцією та Мінський формат урегулювання конфлікту на сході України.

Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

«Ми не хочемо говорити про боротьбу з корупцією, ми хочемо домогтися перемоги над нею», - сказав обраний президент.

Вихід в цьому питання він вбачає у тому, щоб громадяни якомога менше контактували з чиновниками.

«Наша мета - це держава в смартфоні», - повторив свою ідею Зеленський.

Христя Фріланд зазначила, що в деяких сферах навіть Канада може брати приклад з України. Зокрема, це стосується системи електронних декларацій.

При цьому вона провела аналогію Зеленського з канадським прем’єром Джастіном Трюдо.

«Ми бачимо багато спільного між вами і нашим прем'єр-міністром Трюдо. За чотири тижні до виборів ніхто не вірив, що ми виграємо", - сказала очільниця МЗС Канади.

Вона додала, що сучасним політикам дуже важливо слухати своїх громадян. Фріланд також запевнила, що Зеленський може розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

«Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка - це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян», - висловила думку глава МЗС Канади.

Сторони також обговорили пошук мирного врегулювання конфлікту на сході України.

«У нас є шанс для припинення вогню і повернення Донбасу», - сказав Зеленський.

Під час зустрічі також йшлося про потужне представництво Української держави на конференції з питань підтримки реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто в липні 2019 року.