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    Зеленський назвав несправедливим розподіл Covid-вакцин у світі

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    Зеленський назвав несправедливим розподіл Covid-вакцин у світі - Зеленський назвав несправедливим розподіл Covid-вакцин у світі
    Зеленський назвав несправедливим розподіл Covid-вакцин у світі
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський нагадав, що коли весь світ захопила пандемія, Україна була серед тих, хто подавав руку допомоги

    Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим розподіл вакцин від коронавірусу у світі. Про це він сказав після зустрічі з президентами Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

    Відповідну заяву він розмістив у своєму Facebook.

    Зеленський нагадав, що коли весь світ захопила пандемія, Україна була серед тих, хто подавав руку допомоги.

    «Євросоюз – це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов’язкова», - зауважив він.

    Так, українські медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом з місцевими лікарями рятувати хворих.

    «Тоді ми були рівними. Такими маємо бути й тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливого щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала надто мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність – це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно», - додав Зеленський.

    Теги: Україна президент щеплення
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