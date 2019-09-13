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    Політика

    Зеленський планує дати обіцяну пресконференцію в жовтні

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    Зеленський планує дати обіцяну пресконференцію в жовтні

    Точну дату пресконференції президент назвати не зміг

    Президент Володимир Зеленський планує дати пресконференцію в жовтні після того, як інтерв'ю до ста днів його президентства зняв за свої гроші «Квартал 95».

    Про повідомляють Українські Новини.

    Зазначається, що Зеленський на питання про те, чи не планує він дати обіцяну ще до ста днів президенства пресконференцію журналістам, відповів: «Хочу. Мені сказали, що в жовтні буде».

    Точну дату президент назвати не зміг.

    Як відомо, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на сто днів президентства Зеленський дасть пресконференцію. Замість цього він записав програму для каналу «1+1», інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єрміністра в серіалі «Слуга народу».

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