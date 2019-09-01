100 днів президента Зеленського: опубліковано відверте інтерв’ю



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Зеленський розповів про розмови з Путіним, майбутню зустріч з Трампом та про найважчий день свого президентства

Цього тижня виповнилось 100 днів від того, як Володимир Зеленський очолив державу. Традиційної для цієї дати прес-конференції президент не організовував, натомість дав інтерв’ю акторові Станіславу Боклану – разом Зеленський та Боклан знімались у серіалі «Слуга народу».

Відеоверсію інтерв’ю показав телеканал 1+1 у суботу, 31 серпня. Голова держави розповів про розмови з Путіним, майбутню зустріч з Трампом та про найважчий день свого президентства.

Зеленський заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони обговорили питання, що стосуються ситуації на Донбасі, проте дані щодо цього у президентів були різні.

Він зазначив, що «Опозиційна платформа — за життя» Віктора Медведчука отримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія».

Президент в інтерв’ю пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити, оскільки це небезпечно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про взаємостосунки з главою Офісу президента Андрієм Богданом та як відчитує його.