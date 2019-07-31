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    Політика

    Зеленський прилетів в Черкаси на гелікоптері

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    Володимир Зеленський запитує Івана Далібожака про ремонт злітно-посадкової смуги - Зеленський прилетів в Черкаси на гелікоптері
    Володимир Зеленський запитує Івана Далібожака про ремонт злітно-посадкової смуги
    Фото: zmi.ck.ua

    Президент почав свій візит з огляду будівництва Черкаського аеропорту

    До Черкас сьогодні на гелікоптері прилетів президент Володимир Зеленський. Глава держави перебував на території Черкаського аеропорту, де тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги.

    До президента пропустили лише журналістів та посадових осіб за списком.

    «Я вибачаюсь, так коли добудують аеропорт?», - запитав Зеленський під час презентації планових заходів.

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    На це президентові відповіли, що необхідно два роки та 750 млн грн.

    Зеленський перепитав у журналістів, чи будівельна техніка в аеропорту була раніше, чи з’явилась тільки сьогодні.

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