Зеленський прилетів в Черкаси на гелікоптері



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Володимир Зеленський запитує Івана Далібожака про ремонт злітно-посадкової смуги Фото: zmi.ck.ua

Президент почав свій візит з огляду будівництва Черкаського аеропорту

До Черкас сьогодні на гелікоптері прилетів президент Володимир Зеленський. Глава держави перебував на території Черкаського аеропорту, де тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги.

До президента пропустили лише журналістів та посадових осіб за списком.

«Я вибачаюсь, так коли добудують аеропорт?», - запитав Зеленський під час презентації планових заходів.

На це президентові відповіли, що необхідно два роки та 750 млн грн.

Зеленський перепитав у журналістів, чи будівельна техніка в аеропорту була раніше, чи з’явилась тільки сьогодні.