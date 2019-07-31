Зеленський прилетів в Черкаси на гелікоптері
Володимир Зеленський запитує Івана Далібожака про ремонт злітно-посадкової смуги
Фото: zmi.ck.ua
Президент почав свій візит з огляду будівництва Черкаського аеропорту
До Черкас сьогодні на гелікоптері прилетів президент Володимир Зеленський. Глава держави перебував на території Черкаського аеропорту, де тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги.
До президента пропустили лише журналістів та посадових осіб за списком.
«Я вибачаюсь, так коли добудують аеропорт?», - запитав Зеленський під час презентації планових заходів.
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На це президентові відповіли, що необхідно два роки та 750 млн грн.
Зеленський перепитав у журналістів, чи будівельна техніка в аеропорту була раніше, чи з’явилась тільки сьогодні.