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    Політика

    Зеленський призначив своїм радником Демченка, який працював з трьома президентами

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    Радник президента України&nbsp;Руслан Демченко - Зеленський призначив своїм радником Демченка, який працював з трьома президентами
    Радник президента України Руслан Демченко

    Радником Зеленського став Руслан Демченко, який працював з Порошенком, Ющенком і Кучмою

    Президент України Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка.

    Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

    Перед цим Зеленський звільнив Демченка з такої ж посади, на якій він працював за Петра Порошенка з 2014 року.

    За свою кар'єру, Демченко також очолював офіс третього президента України Віктора Ющенка (2006-2010). В кінці 1990-х обіймав посаду заступника керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

    Нагадаємо, Зеленський також призначив у СБУ та РНБО нових силовиків.

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