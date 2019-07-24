Зеленський призначив своїм радником Демченка, який працював з трьома президентами



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Радник президента України Руслан Демченко

Радником Зеленського став Руслан Демченко, який працював з Порошенком, Ющенком і Кучмою

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Перед цим Зеленський звільнив Демченка з такої ж посади, на якій він працював за Петра Порошенка з 2014 року.

За свою кар'єру, Демченко також очолював офіс третього президента України Віктора Ющенка (2006-2010). В кінці 1990-х обіймав посаду заступника керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

Нагадаємо, Зеленський також призначив у СБУ та РНБО нових силовиків.