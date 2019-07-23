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    Політика

    Зеленський призначив у СБУ та РНБО нових силовиків

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    Президент Володимир Зеленський - Зеленський призначив у СБУ та РНБО нових силовиків
    Президент Володимир Зеленський

    Ексглава Луганської облдержадміністрації Данілов став заступником секретаря РНБО

    Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка главою департамент захисту національної державності СБУ, а Олексія Данілова - заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

    «Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України», – йдеться в указі  №550/2019.

    «Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – свідчить указ №551/2019.

    За інформацією «Інтерфакс-Україна», Данілов - народний депутат Верховної Ради 5-го скликання (2006 – 2007 роки). У 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію.

    Нагадаємо, сьогодні глава Нацполіції Сергій Князєв представив президенту доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета.

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