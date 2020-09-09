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    Політика

    Зеленський у Житомирі випробував симулятор літального апарату

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    Володимир Зеленський відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова - Зеленський у Житомирі випробував симулятор літального апарату
    Володимир Зеленський відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова
    Фото: Пресслужба президента

    Зеленський під час робочої поїздки на Житомирщину відвідав музей космонавтики

    Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Житомирщину відвідав музей космонавтики, де здійснив політ на симуляторі космольота

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський ознайомився з історією космонавтики, а також з унікальними експонатами музею. Зокрема, він особисто здійснив політ на симуляторі космольота.

    Президент залишив запис у Книзі почесних гостей та поспілкувався з колективом музею, привітавши співробітників з присвоєнням закладу статусу «Національний». Відповідний указ Зеленський підписав сьогодні.

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    «Ми хочемо допомогти, щоб осучаснити ваш музей, популяризувати його», - сказав Зеленський.

    Крім того, президент нагадав, що наступного року в межах програми «Велике будівництво» в Україні розпочнеться оновлення музеїв, театрів та об'єктів історично-культурної спадщини.

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