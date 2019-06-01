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    Політика

    Зеленський відсторонив затриманого на хабарі голову Коростенської РДА

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    Сергія Дмитрука затримали 23 травня - Зеленський відсторонив затриманого на хабарі голову Коростенської РДА
    Сергія Дмитрука затримали 23 травня

    Голову Коростенської райдержадміністрації в Житомирській області Сергія Дмитрука та начальника відділу РДА затримали на отриманні 1,5 тис. доларів хабаря

    Президент України Володимир Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

    Розпорядження глави держави було оприлюднено 31 травня.

    «Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України відсторонити Дмитрука Сергія Васильовича з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області», - йдеться в розпорядженні №56/2019 рп.

    Відзначимо, голову Коростенської райдержадміністрації в Житомирській області Сергія Дмитрука та начальника відділу РДА затримали на отриманні 1,5 тис. доларів хабаря. За даними ГПУ, Дмитрук та начальник відділу РДА протягом березня вимагали від заявниці неправомірну вигоду за виділення землі на території району.

    Факт отримання хабаря правоохоронці викрили 23 квітня. Після отримання хабаря чиновників затримали, а предмет злочину вилучили.

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