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    Голову Коростенської райдержадміністрації затримали на хабарі

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    <p>Факт одержання чиновниками 1500 доларів було викрито 23 квітня</p> - Голову Коростенської райдержадміністрації затримали на хабарі

    Факт одержання чиновниками 1500 доларів було викрито 23 квітня

    Фото: Facebook Андрія Лисенка

    Голова Коростенської райдержадміністрації та начальник відділу РДА вимагали від громадянки хабар за виділення землі

    Військова прокуратура затримала голову Коростенської райдержадміністрації з підлеглою на отриманні 1500 доларів хабара.

    Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

    «Голова Коростенської райдержадміністрації та начальник відділу РДА впродовж березня вимагали від заявниці неправомірну вигоду за виділення землі на території району», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що факт одержання 1500 доларів було викрито 23 квітня. Після одержання хабара посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Чиновникам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, який карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Також військові прокурори клопотатимуть у суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зазначив речник ГПУ.

    Нагадаємо, у Запорізькій області співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань затримали за хабар заступника начальника, а також оперуповноваженого Пологівського районного управління Нацполіції.

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