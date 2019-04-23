Голову Коростенської райдержадміністрації затримали на хабарі



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Факт одержання чиновниками 1500 доларів було викрито 23 квітня Фото: Facebook Андрія Лисенка

Голова Коростенської райдержадміністрації та начальник відділу РДА вимагали від громадянки хабар за виділення землі

Військова прокуратура затримала голову Коростенської райдержадміністрації з підлеглою на отриманні 1500 доларів хабара.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

«Голова Коростенської райдержадміністрації та начальник відділу РДА впродовж березня вимагали від заявниці неправомірну вигоду за виділення землі на території району», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що факт одержання 1500 доларів було викрито 23 квітня. Після одержання хабара посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Чиновникам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, який карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Також військові прокурори клопотатимуть у суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зазначив речник ГПУ.

Нагадаємо, у Запорізькій області співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань затримали за хабар заступника начальника, а також оперуповноваженого Пологівського районного управління Нацполіції.