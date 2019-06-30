Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ, який заборонив в’їзд Ігорю Шувалову



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Ігор Шувалов відповідав за новини на телеканалі Інтер

Керівника департаменту СБУ звільнили в той самий день, коли не пустили в Україну Ігоря Шувалова

В середу, 26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої «фабрики темників» Ігор Шувалов.

Шувалов прилетів до «Борисполя» рейсом 5126 «Барселона-Київ». Під час проходження паспортного контролю виявилося, що його прізвище фігурує в базах даних осіб, які становлять небезпеку для країни. Тому СБУ та прикордонна служба не дозволили Шувалову перетнути державний кордон.

Як повідомляє «Обозреватель» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, практично відразу після цього інциденту президент Зеленський підписав указ про звільнення з посади начальника департаменту СБУ захисту національної державності Данила Доценка. Як повідомили джерела видання, саме він курував діяльність Служби, пов’язану із обмеженням права на в’їзд до України іноземців, які становили небезпеку для держави або займалися підривною діяльністю.

«Обоз» повідомляє, що до президента Зеленського про повернення російського пропагандиста Ігоря Шувалова звертався Віктор Медведчук.

Нагадаємо, 26 червня на сайті президента був опублікований указ №460/2019 про звільнення Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Ігоря Шувалова, який відповідав за інформаційну політику телеканалу «Інтер», в травні 2017 року видворили з України і заборонили йому в'їзд у країну на п'ять років.

Навесні 2019 Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною заборону Ігорю Шувалову на в'їзд в Україну.