Зеленський звільнив трьох своїх радників, які стали міністрами



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Президент постановив звільнити Загороднюка, Бородянського та Федорова від виконання обов’язків позаштатних радників

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов’язків радників глави держави.

Про це йдеться в указах президента № 666/2019, № 667/2019 та № 668/2019 від 6 вересня.

Відповідно до указів, президент постановив звільнити Загороднюка, Бородянського та Федорова від виконання обов’язків позаштатних радників.

Як відомо, раніше Загороднюк був призначений міністром оборони, Бородянський - міністром культури, молоді та спорту, а Федоров став віцепрем'єр-міністром України - міністром цифрової трансформації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №665 від 6 вересня ввів прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова і міністра оборони Андрія Загороднюка до персонального складу Ради національної безпеки і оборони.