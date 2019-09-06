Зеленський ввів Гончарука, Разумкова і Загороднюка до складу РНБО



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Крім того, президент затвердив у персональному складі РНБО голову Служби безпеки України Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та генерального прокурора Руслана Рябошапк

Президент Володимир Зеленський ввів прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голову Верховної ради Дмитра Разумкова і міністра оборони Андрія Загороднюка до персонального складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це сказано в указі президента №665 від 6 вересня.

Крім того, Зеленський затвердив у персональному складі РНБО голову Служби безпеки України Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Також він вивів зі складу колишнього голову СБУ Василя Грицака, колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, колишнього генпрокурора Юрія Луценка, колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, колишнього міністра юстиції Павла Петренка і колишнього міністра оборони Степана Полторака.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялось, 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.