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    Політика

    Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях

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    Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях - Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях
    Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях

    Чиновники звільнені згідно з поданими ними заявами

    Президент України Володимир Зеленський звільнив глав двох районних державних адміністрацій в Полтавській і Черкаській областях і призначив одного голову РДА Сумської області

    Тексти відповідних розпоряджень опубліковані на сайті глави держави.

    Зокрема, Олександр Циганенко звільнений з посади голови Лубенської райдержадміністрації Полтавської області, а Владислав Гончаревський — з посади голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області. У документах наголошується, що чиновники звільнені згідно з поданими ними заявами.

    У той же час глава держави призначив Віктора Химича на посаду голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області.

    Володимир Зеленський президент час
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