Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях



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Зеленський звільнив з посади голів райдержадміністрацій в двох областях

Чиновники звільнені згідно з поданими ними заявами

Президент України Володимир Зеленський звільнив глав двох районних державних адміністрацій в Полтавській і Черкаській областях і призначив одного голову РДА Сумської області

Тексти відповідних розпоряджень опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, Олександр Циганенко звільнений з посади голови Лубенської райдержадміністрації Полтавської області, а Владислав Гончаревський — з посади голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області. У документах наголошується, що чиновники звільнені згідно з поданими ними заявами.

У той же час глава держави призначив Віктора Химича на посаду голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області.