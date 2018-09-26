Жертвами війни на Донбасі стали понад 35 тисяч осіб



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Президент України Петро Порошенко

Кількість тимчасово переміщених осіб в Україні перевищує 1,5 млн осіб

Президент України Петро Порошенко заявив, що жертвами війни на Донбасі стали понад 35 тисяч осіб.

Про це Петро Порошенко заявив під час обговорення заходів з підтримки миротворчих операцій ООН під час Генеральної Асамблеї ООН.

«Згідно з підрахунками, жертвами в Україні внаслідок конфлікту стали понад 35 тисяч осіб, включаючи понад 10 тисяч убитих і майже 25 тисяч поранених. Кількість тимчасово переміщених осіб в Україні перевищує 1,5 млн осіб», - заявив Порошенко.

Згідно з консервативною оцінкою ООН, кількість жертв у зв’язку з конфліктом в Україні становить понад 35 000, в тому числі понад 10 000 чоловік загинули та майже 25 000 отримали поранення. Кількість вимушених переселенців перевищує 1,5 мільйони. #UNGA73 — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 вересня 2018 р.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко назвала основні теми виступів президента України Петра Порошенка на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Порошенкj на полях Генасамблеї проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами європейських країн, країн Африки та Азії, іншими високопоставленими особами та українською діаспорою.

Крім того, Порошенко візьме участь у конференції високого рівня з питань миротворчості.