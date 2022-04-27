Зустріч міністрів оборони 40 країн. Офіс президента озвучив головний результат

Зустріч міністрів пройшла вчора в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн

Після зустрічі міністрів оборони 40 країн обсяг, швидкість, логістика та розширена номенклатура постачання зброї для України суттєво посилюється. Про це радник голови Офісу президента, учасник перемовин із РФ Михайло Подоляк написав у Twitter.

«Однією з дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація» України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї України суттєво посилюється», – зазначив він.

Нагадаємо, зустріч міністрів пройшла вчора в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн. Участь брав і голова Міноборони України Олексій Резніков. У промові на початку міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

За підсумками зустрічі зокрема домовлено, що Канада відправить Україні невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.