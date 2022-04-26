Після поразки Росії у битві під Києвом війна переходить у нову фазу – міноборони США

Остін: « Україна вже 62 дні відбиває атаки російських військ. Ваш опір надихнув вільний світ»

Міністром оборони США Ллойд Остін засудив повномасштабне вторгнення Росії на територію України, назвав дії рашистів таким, що порушують міжнародний порядок і правила у всьому світі, а також вислови захопленням мужністю українських військових. Про це він заявив на засіданні Консультативної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

«Росія веде війну на свій вибір, щоб потурати амбіціям однієї людини. Україна веде війну за необхідністю, щоб захистити свою демократію, свій суверенітет та своїх громадян. Але ставки виходять за межі України та навіть за межі Європи. Вторгнення Росії безпідставне, безрозсудне і беззаконне. Це образа міжнародного порядку, що базується на правилах.

Це виклик вільним людям у всьому світі. Як бачимо сьогодні вранці, народи доброї волі з усього світу єдині у своїй рішучості підтримати Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії. І так і має бути. Це зібрання відображає об'єднаний світ. Після вторгнення Росії 24 лютого понад 30 наших союзників та партнерів з усього світу приєдналися до Сполучених Штатів для надання термінової допомоги Україні у сфері безпеки», – заявив Остін.

За словами міністра оборони США, мужність та стійкість українських військових захоплює та надихає увесь світ. «Ми всі тут через мужність України, через безневинні цивільні особи, які були вбиті, і через страждання, які все ще переживає ваш народ. Вашу країну зруйновано. Ваші лікарні розбомблені. Ваші громадяни були страчені. Ваші діти були травмовані.

Але Україна виконала чудову роботу, захищаючи свій суверенітет від неспровокованого вторгнення Росії. І доблесть та майстерність України увійдуть у військову історію.

Ви знаєте, що битва за Іводзиму тривала 36 днів. Битва за Дугу тривала 40 днів. А Україна вже 62 дні відбиває атаки російських військ. Ваш опір надихнув вільний світ, ще більше рішучості НАТО та слави Україні», – наголосив міністр.

Американський міністр переконаний, що після того, як рашистам не вдалося реалізувати свій план із захопленням Києва, війна перейшла у нову фазу. «Після поразки Росії у битві під Києвом війна переходить у нову фазу. Але нікого не обдурять ані приводи Путіна, ані його фальшиві заяви щодо Донбасу. Тож давайте прояснимо ситуацію. Вторгнення Росії немає виправдання, як і російські злочинам», – зазначив він.

Остін наголосив, що світ може надати ще більше військової допомоги Україні, а також перерахував, скільки уже було надано допомоги Україні. «Ми можемо зробити ще більше через наші оборонно-промислові бази, щоб продовжувати допомагати Україні захищати себе ще ефективніше… Водночас ми виділили понад $5 млрд на обладнання для підтримки самооборони України. Це включає близько 3,7 мільярда доларів, які президент Байден зобов'язався виділити на допомогу Україні з початку вторгнення Росії», – додав він.

Нагадаємо, у Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн.