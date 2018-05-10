Донбаський техуніверситет приєднали до Східноукраїнського університету імені Даля

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СНУ ім. Даля поглинув Донбаський державний технічний університет





До засідання уряду біля входу до будівлі Кабміну кілька десятків студентів проводили акцію проти цього рішення

Кабінет Міністрів України реорганізував Донбаський державний технічний університет.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, Донбаський техуніверситет буде приєднано до Східноукраїнського національного університету імені Даля.

Зазначається, що це рішення дасть змогу ефективніше управляти вишем, переміщеним із тимчасового окупованої території.

До засідання уряду біля входу до будівлі Кабміну кілька десятків студентів проводили акцію проти цього рішення.

Донбаський державний техні́чний університеет (ДонДТУ) — вищий навчальний заклад, тимчасово розташований у місті Лисичанську Луганської області, великий український навчальний та науковий центр у галузі технічної освіти. В листопаді місяці, в наслідок політичних подій, університет розділився на два: ДонДТУ ЛНР і ДонДТУ (Україна)