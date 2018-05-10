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    Наука та освіта

    Донбаський техуніверситет приєднали до Східноукраїнського університету імені Даля

    • Сьогодні, 13:44
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    <span>СНУ ім. Даля поглинув Донбаський державний технічний університет</span><br /><br />
    СНУ ім. Даля поглинув Донбаський державний технічний університет

    До засідання уряду біля входу до будівлі Кабміну кілька десятків студентів проводили акцію проти цього рішення

    Кабінет Міністрів України реорганізував Донбаський державний технічний університет.

    Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер.

    Зокрема, Донбаський техуніверситет буде приєднано до Східноукраїнського національного університету імені Даля.

    Зазначається, що це рішення дасть змогу ефективніше управляти вишем, переміщеним із тимчасового окупованої території.

    До засідання уряду біля входу до будівлі Кабміну кілька десятків студентів проводили акцію проти цього рішення.

    Донбаський державний техні́чний університеет (ДонДТУ) — вищий навчальний заклад, тимчасово розташований у місті Лисичанську Луганської області, великий український навчальний та науковий центр у галузі технічної освіти. В листопаді місяці, в наслідок політичних подій, університет розділився на два: ДонДТУ ЛНР і ДонДТУ (Україна)

    Заснований 12 жовтня 1957 року як Ворошиловський гірничо-металургійний інститут.

    У 1964 році у зв'язку із зміною назви міста був перейменований на Комунарський гірничо-металургійний інститут (КГМІ).

    3 1992 року — Донбаський гірничо-металургійний інститут (ДГМІ).

    Наказом Міністерства освіти і науки України № 622 від 27 липня 2004 р. на базі ДГМІ був створений Донбаський державний технічний університет (ДонДТУ)

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