Гриневич розповіла, хто з вчителів отримуватиме найбільшу надбавку до зарплати

За словами міністра освіти, українська мова в школах з мовами нацменшин вкрай занедбана

Вчителі української мови у школах нацменшин отримуватимуть найбільшу надбавку до зарплати. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. «Українська мова в цих школах (школи з мовами нацменшин – ред.) вкрай занедбана. Мені дуже прикро про це говорити, але часто буває так,



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Урок української мови

За словами міністра освіти, українська мова в школах з мовами нацменшин вкрай занедбана

Вчителі української мови у школах нацменшин отримуватимуть найбільшу надбавку до зарплати. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

«Українська мова в цих школах (школи з мовами нацменшин – ред.) вкрай занедбана. Мені дуже прикро про це говорити, але часто буває так, що це якийсь меншовартісний вчитель, у нього немає обладнання в кабінеті. І тому ми вирішили зробити також частиною цієї програми роздаткові матеріали, наочне приладдя для вчителів української мови в цих школах», – сказала вона.

Гриневич наголосила, що крім того, «ми передбачаємо максимальну надбавку за престижність праці саме для вчителів української мови у школах з мовами для національних меншин і для цих вчителів, які впроваджуватимуть стандарт початкової освіти в перших класах з наступного навчального року».

Нагадаємо, раніше у Міносвіти повідомили, що у 2018 році зарплата вчителів зросте на 25%, а зведений бюджет освіти становитиме 221,9 млрд грн.