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    Сьогодні уряд розгляне питання про підняття зарплат вчителям

    Засідання уряду розпочнеться об 11 годині
    Кабінет міністрів сьогодні планує розглянути проект постанови про підвищення оплати праці для педагогічних працівників. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду, яке розпочнеться об 11 годині. [READ_MORE] Згідно з порядком денним, з цього питання на уряді доповідатиме міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка

    Засідання уряду розпочнеться об 11 годині

    Кабінет міністрів сьогодні планує розглянути проект постанови про підвищення оплати праці для педагогічних працівників. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду, яке розпочнеться об 11 годині.

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    Згідно з порядком денним, з цього питання на уряді доповідатиме міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

    Також члени уряду планують затвердити бюджет Пенсійного фонду на 2018 рік. Урядовці збираються погодити ставки портових зборів.

    Сьогодні розглядатиметься Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, а також Концепція державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

    Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду планується затвердити перенесення робочих днів на 2018 рік.

    Нагадаємо, раніше у Міносвіти повідомили, що у 2018 році зарплата вчителів зросте на 25%, а зведений бюджет освіти становитиме 221,9 млрд грн.

     

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    Кабмін зарплата бюджет освіта Лілія Гриневич
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