Гройсман: у реформу середньої освіти вкладено вже близько 7 млрд грн



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Гройсман: я пішов до школи, коли мені було 2 роки

За словами Гройсмана, далі реформа має охопити всю середню школу

На реформування системи середньої освіти в Україні з бюджету пішло вже близько 7 млрд гривень.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей і стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу», - зазначив він.

За словами Гройсмана, з системою освіти він знайомих із самого дитинства.

«Я пішов до школи, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, більша частина родини, починаючи з діда - педагоги. Тоді мене, ще зовсім малюка, мама брала за руку і приводила до школи. Я сідав на останній парті, мама викладала, а я слухав», - пригадав прем’єр.

«Усе своє життя я був поруч з освітянами і, як би не склалося надалі, вважаю відновлення поваги до вчителя своїм особистим завданням», - наголосив Гройсман.