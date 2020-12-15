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    Наука та освіта

    На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті

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    На Святого Миколая ініціатива &laquo;Зелений Ліхтарик&raquo; проведе унікальний для України фотоквест - На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті
    На Святого Миколая ініціатива «Зелений Ліхтарик» проведе унікальний для України фотоквест
    Фото: «Зелений Ліхтарик»

    Родинний конкурс відбудеться 19 і 20 грудня

    Найближчої суботи і неділі, 19 і 20 грудня вже вп’яте відбудеться унікальний для України родинний фотоквест, організований ініціативою «Зелений Ліхтарик».

    Фотоквест – це змагання, що полягає в тому, щоб відшукати у природі певні об'єкти та сфотографувати їх. Сформовані заздалегідь команди отримують завдання на електронну пошту і потім у визначений час мають знайти задані об’єкти.

    Фотографії цих об’єктів учасники конкурсу надсилають його організаторам. Переможці отримають призи.

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    На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті
    На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті
    На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті
    На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті
    На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті
    На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті
    Фото: «Зелений Ліхтарик»

    Як зазначають організатори конкурсу, брати у ньому участь можна будь-кому і з будь-якого куточка світу. Призи та завдання розраховано на невеликі команди, наприклад, сім'ї. Долучитися можна до 17 грудня, зареєструвавши команду на сайті громадської організації «Зелений Ліхтарик».

    Подібні фотоквести набули популярності в США ще у 30 роках минулого століття. Нині вони носять назву Nature scavenger hunt (Полювання «на сміття» у природі), на честь американської комедії 1979 року Scavenger hunt («Полювання на сміття»). За сюжетом фільму багатий винахідник ігор помирає, а за його заповітом його родичі мають поділитися на команди і здійснити scavenger hunt. Той, хто знайде все, отримує великий спадок. Зібрати речі можна будь-яким способом, крім купівлі. Це зберігається у всіх варіаціях гри.

    Нині подібні фотоквести організовують також американські університети, наприклад, щороку Університет Чикаго.

    Теги: конкурс фотография наука
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