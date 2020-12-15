На Миколая команди з різних куточків України візьмуть участь в унікальному фотоквесті

Родинний конкурс відбудеться 19 і 20 грудня

Найближчої суботи і неділі, 19 і 20 грудня вже вп’яте відбудеться унікальний для України родинний фотоквест, організований ініціативою «Зелений Ліхтарик».

Фотоквест – це змагання, що полягає в тому, щоб відшукати у природі певні об'єкти та сфотографувати їх. Сформовані заздалегідь команди отримують завдання на електронну пошту і потім у визначений час мають знайти задані об’єкти.

Фотографії цих об’єктів учасники конкурсу надсилають його організаторам. Переможці отримають призи.

Як зазначають організатори конкурсу, брати у ньому участь можна будь-кому і з будь-якого куточка світу. Призи та завдання розраховано на невеликі команди, наприклад, сім'ї. Долучитися можна до 17 грудня, зареєструвавши команду на сайті громадської організації «Зелений Ліхтарик».

Подібні фотоквести набули популярності в США ще у 30 роках минулого століття. Нині вони носять назву Nature scavenger hunt (Полювання «на сміття» у природі), на честь американської комедії 1979 року Scavenger hunt («Полювання на сміття»). За сюжетом фільму багатий винахідник ігор помирає, а за його заповітом його родичі мають поділитися на команди і здійснити scavenger hunt. Той, хто знайде все, отримує великий спадок. Зібрати речі можна будь-яким способом, крім купівлі. Це зберігається у всіх варіаціях гри.

Нині подібні фотоквести організовують також американські університети, наприклад, щороку Університет Чикаго.