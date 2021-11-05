На Сумщині продовжили роботу шкіл дистанційно

У школах Сумщини буде продовжено дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів до 14 листопада

Школярі пішли на дистанційне навчання з 29 жовтня і будуть там майже три тижні

На Сумщині продовжили дистанційну форму навчання для школярів 1-11 класів. Вони залишаться вдома до 14 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОДА.

Виконуючий обов’язки генерального директора Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Володимир Збаражський повідомив, що Сумщина станом на сьогодні за показником захворюваності знаходиться на першому місці.

За його словами, обмеження допомогли – за останні два тижні зменшилась кількість хворих у категорії 10-17 років. Вони сподіваються, що захворюваність знижуватиметься.

«Станом на сьогодні на Сумщині показник захворюваності 1385 хворих на 100 тис. населення, – зазначив Володимир Збаражський. – Однак, за останні два тижні зменшилася кількість хворих у категорії 10-17 років. Тобто це значить, що карантинні обмеження діють і маємо надію, що захворюваність буде знижуватися».

Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Вікторія Гробова повідомила, що на сьогодні в області хворіють 218 дітей і 277 освітян.

Заслухавши виступаючих, комісія ТЕБ та НС одноголосним рішенням рекомендувала закладам загальної середньої освіти продовжити дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів до 14 листопада 2021 року.

Загалом регіон станом на сьогодні згідно з показником захворюваності знаходиться на першому місці в Україні. Там 1385 хворих на 100 тисяч населення.