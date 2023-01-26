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Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників
У ліцеї на Харківщині знайшли сотні російських підручників
фото: Поліція Харківської області

Частина працівників закладу освіти співпрацювала з окупантами

В одному з навчальних закладів Харківської області правоохоронці вилучили близько пів тисячі підручників країни-агресора. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Заборонену літературу виявили у Петропавлівському ліцеї в Куп’янському районі. За словами очевидців, частина працівників закладу освіти співпрацювала з окупаційною владою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 25 січня, працівники поліції провели огляд ліцею. Крім російськомовних підручників, які були завезені окупаційною владою, були вилучені й та документи, які підтверджують колабораційну діяльність деяких осіб.

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Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників
фото: Поліція Харківської області

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні».

Теги: документи розслідування поліція

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