У Росії школярам розповідатимуть про «спецоперацію» в Україні

Російським школярам розповідатимуть про «спецоперацію» на уроках історії

Міносвіти Росії змінило вимоги до результатів освоєння освітньої програми з різних предметів

Учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що міністерство освіти РФ опублікувало наказ, який встановлює вимоги до результатів освоєння освітньої програми з різних предметів - російська мова, література, математика і т. д.

Що стосується вимог до предметних результатів базового курсу історії, то серед іншого вони включають:

розуміння значущості Росії у світових політичних та соціально-економічних процесах XX – початку XXI століття;

вирішальна роль СРСР у перемозі над нацизмом;

відродження РФ як світової держави;

«возз'єднання» Криму з Росією;

«спеціальна військова операція в Україні».

Також згідно з вимогами міністерства, школярі повинні вміти дотримуватись правил інформаційної безпеки та оцінювати повноту та достовірність інформації з точки зору її відповідності історичній дійсності.

Нагадаємо, проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою.