У Росії школярам розповідатимуть про «спецоперацію» в Україні
Міносвіти Росії змінило вимоги до результатів освоєння освітньої програми з різних предметів
Учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні». Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що міністерство освіти РФ опублікувало наказ, який встановлює вимоги до результатів освоєння освітньої програми з різних предметів - російська мова, література, математика і т. д.
Що стосується вимог до предметних результатів базового курсу історії, то серед іншого вони включають:
- розуміння значущості Росії у світових політичних та соціально-економічних процесах XX – початку XXI століття;
- вирішальна роль СРСР у перемозі над нацизмом;
- відродження РФ як світової держави;
- «возз'єднання» Криму з Росією;
- «спеціальна військова операція в Україні».
Також згідно з вимогами міністерства, школярі повинні вміти дотримуватись правил інформаційної безпеки та оцінювати повноту та достовірність інформації з точки зору її відповідності історичній дійсності.
Нагадаємо, проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою.
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