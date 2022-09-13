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У Росії школярам розповідатимуть про «спецоперацію» в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
У Росії школярам розповідатимуть про «спецоперацію» в Україні
Російським школярам розповідатимуть про «спецоперацію» на уроках історії
фото ілюстративне

Міносвіти Росії змінило вимоги до результатів освоєння освітньої програми з різних предметів

Учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що міністерство освіти РФ опублікувало наказ, який встановлює вимоги до результатів освоєння освітньої програми з різних предметів - російська мова, література, математика і т. д.

Що стосується вимог до предметних результатів базового курсу історії, то серед іншого вони включають:

  • розуміння значущості Росії у світових політичних та соціально-економічних процесах XX – початку XXI століття;
  • вирішальна роль СРСР у перемозі над нацизмом;
  • відродження РФ як світової держави;
  • «возз'єднання» Криму з Росією;
  • «спеціальна військова операція в Україні».

Також згідно з вимогами міністерства, школярі повинні вміти дотримуватись правил інформаційної безпеки та оцінювати повноту та достовірність інформації з точки зору її відповідності історичній дійсності.

Нагадаємо, проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою.

Теги: росія війна школа

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